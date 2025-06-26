بشرى تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال وسط الطبيعة

نشرت الفنانة بشرى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال بسيطة وسط أجواء الطبيعة.

وظهرت بشرى وهي ترتدي ملابس مريحة تناسب الأجواء الطبيعية، مع اعتمادها على ستايل الشعر الكيرلي المنسدل على كتفيها، ما أضفى على إطلالتها لمسة من العفوية والجمال الطبيعي.

وحازت الصورة على تفاعل كبير من جمهورها ومتابعيها، الذين أثنوا على بساطتها وجمالها الطبيعي.

وأثارت الفنانة بشرى حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفني، بعد قرار انفصالها عن زوجها خالد محمود حميدة، وذلك بعد زواج لمدة عام.

وأعلنت بشرى عن زفافها منذ عام تقريبا، حيث أقيم حفل اقتصر على الأصدقاء والمقربين في الساحل الشمالي من صديق الطفولة خالد حميدة.

وكانت تربط بشرى وخالد حميدة صداقة وشراكة منذ سنوات، وقالت في تصريحات لها من قبل إنه صديق الطفولة الذي قرر السفر وتطوير مهاراته خارج مصر، ولكنهما ظلا على تواصل.

وبعد أيام من حفل الزفاف، خرجت بشرى للحديث عن زواجها، حيث علقت على الحديث عن تعدد زيجاتها، مؤكدة عدم تأثرها بالأمر وأنه يضحكها لأنها لم تصل إلى عدد زيجات الفنانة تحية كاريوكا، مشيرة إلى أن هذه الزيجة الثالثة لها والتي تتمنى أن تدوم.