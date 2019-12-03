جميلة كالعادة.. هدى المفتي بدون مكياج تبهر الجمهور

نشرت الفنانة هدى المفتي، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة .



وظهرت هدى المفتي، بملابس عفوية دون تكلف، كما أنها لن تعتمد مكياج ولكنها اكتفت بالاعتماد علي تسريحة شعرها البسيطة والتي ميزتها عن غيرها.



والتقطت الصورة بطريقة غير متعمدة وكأنها تنظر او تشرد بعيدا دون ان تنظر الي الكاميرا، وارتدت هدي بلوزة او قميص ابيض مع سلسلة ذهبي بها عملة ذهبية .



وانهالت التعليقات علي هدي بمجرد نشرها للصورة وكانت ابرز التعليقات " جميلة كالعادة " .

