الرئيس السيسي يشهد افتتاح محطة تحويل توليد كهرباء غرب دمياط عبر فيديو كونفرانس

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح محطة تحويل توليد الكهرباء غرب دمياط الغازية، بمحطة كهرباء مدينة الأثاث، عبر فيديو كونفرانس والتي افتتحها المهندس كمال سيد زعتر رئيس قطاع محطة كهرباء غرب دمياط، والمهندس مدحت خليل ناشد مدير المشروع بشركة أوراسكوم.



يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية في محافظة دمياط عبر الفيديو كونفرانس، ومنها مشروع الإسكان المتوسط بدار مصر وتضمن 194 عمارة، ومشروع فندق شتيجنبرجر اللسان برأس البر، كما يفتتح محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط في حضور كبار المسئولين فى الدولة، والشخصيات العامة.



ويفتتح أيضًا الرئيس عددا من الوحدات السكنية ومراكز التعليم المدنى، وفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا، كما يفتتح الرئيس السيسي مركز التعليم المدني للمؤتمرات ومحطة كهرباء غرب دمياط ، والتي تعد جزءا من إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة وتوسعات محطة الصرف الصحي في رأس البر، وعددا من مشروعات الإسكان منها مشروع دار مصر للإسكان الاجتماعي.



كما يفتتح الرئيس السيسي، فندق اللسان برأس البر، وهو أكبر فندق بالمحافظة وأول فندق في الدلتا، وتم تشييده بمنطقة التقاء البحر والنهر بأحد البقاع الساحرة على مستوى العالم، على مساحة ٤٢٠٠م٢ ويضم ١٤٢ غرفة و١٥ جناحا، بالإضافة إلى ٤ قاعات للاحتفالات والمؤتمرات ومطاعم وكافيتريات، حيث تديره واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق.



