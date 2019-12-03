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فن

شعبان عبد الرحيم يتصدر تويتر .. ومغردون: مع السلامة يا شعبولا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:01 م
شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
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رنا اشرف
تصدر شعبان عبد الرحيم موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بعد وفاته فجر اليوم ، وذلك في مستشفى المعادي العسكرى وذلك بعد صراع مع المرض ، عن عمر يناهز 62 عاما.

جاءت تعليقات المغردين بالحزن كالاتى:
مع السلامة يا شعبولا
شعبان عبد الرحيم مات ؟؟؟ معقول الله يرحمه ويغفرله
الله يرحمك ويجعل مثواك الجنه
وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم

وظهر شعبان عبدالرحيم، على كرسي متحرك خلال حفله بموسم الرياض، ما أثار قلق جمهوره على حالته الصحية.

فيما أوضح الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم ، سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفل موسم الرياض، مؤكدا أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.
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