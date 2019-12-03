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شاهد| الرئيس السيسى: عايزين نفرش مشروعات الإسكان بالكامل من إنتاجنا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:28 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لكل من قام وساهم فى تنفيذ المشروعات التى يتم افتتاحها اليوم فى محافظة دمياط، قائلًا: "عايز أوجه الشكر لكل الشركات الخاصة والشركات المنفذة، باسمى وباسم كل المصريين على هذا الجهد والعمل الرائع".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بافتتاح مجموعة من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، قائلا: "بفكر رئيس الوزراء اننا كنا اتفقنا ان جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يقدم التسهيلات اللازمة للشباب، من خلال توفير كافة احتياجاتهم".

وتابع: "عايزين نفرش الشقق فى مشروعات الإسكان بالكامل من خلال انتاجنا المحلي بمدينة الأثاث".

ويفتتح الرئيس، عددا من الوحدات السكنية ومراكز التعليم المدنى، وفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا ، كما يفتتح الرئيس السيسي ، مركز التعليم المدني للمؤتمرات ومحطة كهرباء غرب دمياط ، والتي تعد جزءا من إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة وتوسعات محطة الصرف الصحي في رأس البر، وعددا من مشروعات الإسكان منها مشروع دار مصر للإسكان الاجتماعي.

كما يفتتح الرئيس السيسي ، فندق اللسان برأس البر، وهو أكبر فندق بالمحافظة وأول فندق في الدلتا، وتم تشييده بمنطقة التقاء البحر والنهر بأحد البقاع الساحرة على مستوى العالم، على مساحة ٤٢٠٠م٢ ويضم ١٤٢ غرفة و١٥ جناحا، بالإضافة إلى ٤ قاعات للاحتفالات والمؤتمرات ومطاعم وكافيتريات، حيث تديره واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق.
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