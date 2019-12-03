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أخبار البلد

طرح الصوم فترة حب لـ البابا تواضروس الثاني على ساوند كلاود

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:54 م
البابا تواضروس الثاني،
البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية
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كتب – سامح سلام
طرح المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الفصل الخامس من كتاب "منهج الحب في الحياة الروحية" لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بعنوان "الصوم فترة حب" على الساوندكلاود.

وصدر مؤخرا كتاب " الفنون الكتابية.. الكتاب المقدس أعظم وثيقة جمالية "، وهى موسوعة دراسية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يغوص فيها بقلمه إلى أعماق كلمة الله بالكتاب المقدس مظهرًا ما فيها من صور جمالية متنوعة ، رائعة ومدهشة ، شروحات ، تفسيرات وتأملات آبائية وبمنهج علمى مقدم بأسلوب عصرى شيق مزود برسومات وصور وجداول توضيحية عديدة.

وتقع الموسوعة التى تعد مرجع لا غنى عنه لأى دارس لعلوم الكتاب المقدس فى ٣٨١ صفحة وتشمل أربعة عشر مجالًا من الفنون وُزعـت على بابيـن.

ويأتى الباب الأول تحت عنوان "الفنون الأدبية المقروءة والمسموعة " ويحتوى على، الفن الشعرى "الغنائى": مثل أسفار أيوب والمزامير، والفن التشريعى "القانون": مثل أسفار الخروج ، اللاويين ، العدد والتثنية، والفن الحكمى "الحكم والأمثال": مثل سفر الجامعة ورسالة يعقوب.

كما يضم الفن القصصى "التاريخى": قصة يوسف ، راعوث وقصة حزقيا الملك، والفن النبوي "النبوات": نبوات متنوعة ونبوات عن المسيح، والفن الرؤيوى "الرؤى": ويظهر هذا الفن بوضوح فى سفرى دانيال والرؤيا، والفن الرسائلي "الرسائل": وقد قسمت إلى رسائل خاصة (خطابات) مثل رسائل القديس بولس ورسائل عامة مثل رسالة القديس يعقوب ويوحنا الأولى.


أما الباب الثانى الذي تصدره عنوان "الفنون الجمالية المرئية والملموسة " فيحتوى على:فنون الطبيعة والفلك: والتى تشكل ركنًا هامًا فى مسار أحداث الكتاب المقدس، و فنون المملكة النباتية: مثل النباتات فى سفر إشعياء، وفنون المملكة الحيوانية: كالتى ذكرت فى العديد من الأمثال بالكتاب المقدس، وفنون الأرقام والأسماء: فأستعرض قداسته رموز ومعانى الأرقام من ١ جتى ١٣ كما أورد أسماء تغيرت بسبب علامة أو وظيفة معينة.

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