السيسي يدعو لتحديث آلات تصنيع الأثاث.. ويوجه الحكومة بالمساعدة في شراء الماكينات الحديثة

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم /الثلاثاء/ إلى تحديث الآلات المستخدمة في تصنيع الأثاث.



ونبه الرئيس السيسي - خلال جولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث على هامش افتتاحه عددا من المشروعات القومية في نطاق محافظة دمياط - إلى أن "تصميماتنا لم تتطور كثيرا"، وأن الآلات محدودة، مشيرا إلى أهمية وجود آلات وميكنات متطورة، مشددا على أنها "لن تغني عن العمالة ولن تكون على حسابهم"؛ لكنها ستوفر تنوعا كبيرا تتيح القدرة على تصميم أشكال جديدة في الأثاث.



وأبدى الرئيس السيسي استعداد الدولة لمساعدة ودعم الصناع والمستثمرين في صناعة الأثاث في شراء الآلات الحديثة الخاصة بتصنيع الأثاث.

