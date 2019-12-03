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تعليم

وفد جامعة جينان الصينية في ضيافة ألسن عين شمس

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:56 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي - كريم ناصر
استقبلت أ.د.سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفدًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة أ.د.ليان روبينج رئيس جامعة " Jinan " ، السيد/ بو روكيان عميد كلية العلوم والهندسة الصينية ، بحضور أ.د.جان إبراهيم رئيس مجلس قسم اللغة الصينية بالكلية.

استعرض الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجامعتين في مجال التبادل الطلابي لمرحلتي الليسانس و الدراسات العليا و تهيئة المناخ للطلاب الراغبين في الحصول على فرص إستكمال مرحلة الدراسات العليا في الخارج، كما تناول الجانبان آليات منح الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بهدف الإرتقاء بالمستوى الأكاديمي في الجامعتان وفق أحدث المعايير الدولية، وذلك تمهيدًا لإبرام بروتوكول تعاون دولي مشترك في مجال مرحلتي الليسانس والدراسات العليا بين الجانبين.

وبحث الجانبان سبل التعاون بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية الألسن، وكلية اللغات الأجنبية في الصينية، وكلية الثقافة الصينية، وإمكانية عقد بروتوكول تعاون دولي مشترك لتبادل الطلاب فيما بينهما، كذلك بحث الجانبان إمكانية استقبال الطلاب الصينيين من تلك الجامعات ضمن برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في الكلية، و فتح المجال أمام الباحثين من الجانبين من الإستفادة المشتركة فيما بينهما في مجال الثقافة العامة و تعريف الشعبين الصديقين بثقافة بحضارة بعضهم.

وأوضحت أ.د. سلوى رشاد أن رغبة الجامعة الصينية فى التعاون مع جامعة عين شمس ممثلة في كلية الألسن، يرجع لتقدير الجانب الصيني لثراء البيئة الأكاديمية والمناخ البحثي الفعال والمتنوع بجامعة عين شمس باعتبارها أحد أرقى الجامعات المصرية، لافتة إلى أن جامعة "جينان" الصينية من أكبر الجامعات على مستوى العالم وتحتل المرتبة الأولى بين جامعات الصين ولديها أكثر من 250 شريك على مستوى جامعات العالم.
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