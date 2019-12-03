أحدهما شل حركته والثانى غرس السكين في قلبه.. إحالة شقيقين قتلا نجل عمهما للجنايات.. صور

أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية شقيقين إلي محكمة الجنايات لاتهامهما بقتل نجل عمهما بعد معاتبته لهما علي تعاطي المخدرات أمام منزل العائلة ومعاكسة أصدقائهما لفتيات المنزل وذلك عقب شهرين ونصف من وقوع الجريمة بمنطقة الوراق.



أعد أمر الإحالة عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة بعد ورود كافة التقارير الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليه وتقرير الأدلة الجنائية حول فحص أداة الجريمة وإثبات حملها لبصمات المتهمين.



وكشفت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن المجني عليه والمتهمين أبناء عمومة وأسرتيهما يقطنون في منزل واحد بمنطقة وراق العرب وأن المتهمين اعتادا الجلوس أمام المنزل برفقة أصدقائهما لتعاطي المخدرات وقبل الجريمة بيوم وأثناء عودة المجني عليه من عمله ودخوله إلي منزله فوجئ بجلسة نجلي عمه وأصدقائهما فعاتب أحد أبناء عمه وطالبه بعدم تكرار الأمر حرصا علي "حرمة البيت" قائلا له: مش أنا قلتلك بلاش تقعدوا كدة البيت فيه حريم وبنات وممكن حد يتعرضلهم وهو مسطول كدة" ما أدي إلي تشاجر نجل عمه معه وتدخل الأهالي للفض بينهما.



وأضافت التحقيقات أنه في اليوم التالي تجددت المشاجرة وقام خلالها الشقيقان باعتراض طريق المجني عليه وتعديا عليه بالضرب حتى قام أحدهما بتقييده وشل حركته من الخلف واستل الآخر سكينا طعنه بها طعنة واحدة في القلب أردته قتيلا في الحال، تمكنت مباحث الوراق من إلقاء القبض علي المتهمين الشقيقين،



وشرحت التحريات أن أسرة المتهمين تركت منزل العائلة وانتقلت للإقامة في مكان آخر منعا لحدوث اشتباكات مع أسرة القتيل.