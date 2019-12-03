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مرأة

تناوله يوميًا.. ورق العنب يحميك من الإصابة بمرض خطير

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
قالت الدكتورة سهام سوقية، استشارية التغذية العلاجية، إن لورق العنب فوائد صحية عديدة فهو يحتوي على فيتامين K / A / C / B1 / B2 / B6 ، المنغنيز، الألياف، الكالسيوم، أوميغا 3، الحديد، البوتاسيوم، والفوسفور.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية أن فوائد ورق العنب تكمن في:

- يحسن أداء الجهاز الهضمي.
- يساهم في علاج الإمساك.
- يعزز صحة القلب.
- يعزز صحة العينين.
- يحافظ على سلامة الجهاز العصبي.
- يساعد العضلات على الاسترخاء.
- يعزز صحة الجهاز المناعي.
- يحافظ على صحة البشرة.
-يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.
- يحافظ على سلامة العظام والمفاصل.
- يحافظ على سلامة الأسنان.
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