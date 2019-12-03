تناوله يوميًا.. ورق العنب يحميك من الإصابة بمرض خطير

قالت الدكتورة سهام سوقية، استشارية التغذية العلاجية، إن لورق العنب فوائد صحية عديدة فهو يحتوي على فيتامين K / A / C / B1 / B2 / B6 ، المنغنيز، الألياف، الكالسيوم، أوميغا 3، الحديد، البوتاسيوم، والفوسفور.



وأضافت استشاري التغذية العلاجية أن فوائد ورق العنب تكمن في:



- يحسن أداء الجهاز الهضمي.

- يساهم في علاج الإمساك.

- يعزز صحة القلب.

- يعزز صحة العينين.

- يحافظ على سلامة الجهاز العصبي.

- يساعد العضلات على الاسترخاء.

- يعزز صحة الجهاز المناعي.

- يحافظ على صحة البشرة.

-يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.

- يحافظ على سلامة العظام والمفاصل.

- يحافظ على سلامة الأسنان.

