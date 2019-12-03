تناوله يوميًا.. ورق العنب يحميك من الإصابة بمرض خطير

قالت الدكتورة سهام سوقية، استشارية التغذية العلاجية، إن لورق العنب فوائد صحية عديدة فهو يحتوي على فيتامين K / A / C / B1 / B2 / B6 ، المنغنيز، الألياف، الكالسيوم، أوميغا 3، الحديد، البوتاسيوم، والفوسفور.
وأضافت استشاري التغذية العلاجية أن فوائد ورق العنب تكمن في:
- يحسن أداء الجهاز الهضمي.
- يساهم في علاج الإمساك.
- يعزز صحة القلب.
- يعزز صحة العينين.
- يحافظ على سلامة الجهاز العصبي.
- يساعد العضلات على الاسترخاء.
- يعزز صحة الجهاز المناعي.
- يحافظ على صحة البشرة.
-يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.
- يحافظ على سلامة العظام والمفاصل.
- يحافظ على سلامة الأسنان.
وأضافت استشاري التغذية العلاجية أن فوائد ورق العنب تكمن في:
- يحسن أداء الجهاز الهضمي.
- يساهم في علاج الإمساك.
- يعزز صحة القلب.
- يعزز صحة العينين.
- يحافظ على سلامة الجهاز العصبي.
- يساعد العضلات على الاسترخاء.
- يعزز صحة الجهاز المناعي.
- يحافظ على صحة البشرة.
-يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.
- يحافظ على سلامة العظام والمفاصل.
- يحافظ على سلامة الأسنان.