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مرأة

3 دول تفوز بمرحلة قبل النهائي في مسابقة ملكة جمال المراهقات ..  فكيف كانت أزياؤهم؟

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:57 م
مسابقة ملكة جمال
مسابقة ملكة جمال المراهقات
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آية التيجي
انطلقت منذ قليل فاعليات المرحلة ما قبل النهائي لـ مسابقة ملكة جمال المراهقات، والتي تشارك فيها حوالي ٢١ متسابقة من حول العالم، حيث تقام فعالياتها في داخل مصر من أحد الفنادق الشهيرة.

وتأهلت المتسابقات بعد أن حصلوا على ملكة جمال المراهقات على بلدناهم، وقامت لجنة التحكيم في بلدها باختيارها وتأهيلها للمسابقة النهائية المقامة داخل مصر.

وتعتمد فكرة المسابقة على اختيار كل متسابقة لتصميم فستان مستوحى من الطبيعة، وتعتمد فكرة على إعادة هيكلة الأشياء التي توقفنا عن استخدامها، واعادة تشكيلها مرة اخرى، وابرازها في فكرة فستان جديدة.

اختارت لجنة التحكيم  في التصفيات الاولى من مرحلة ما قبل النهائي لمسابقة ملكة جمال المراهقات ١١دولة، حيث قاموا باختيار، بولندا .. الولايات المتحدة.. صربيا.. سانتياغو..  جنوب أفريقيا.. الفلبين.. أستراليا.. برتغال.. ولاية دومينيكا.. برازيل.. أفغانستان.

وقامت لجنة التحكيم بتصفية ثلاث دول من ال١١ دولة المشاركة في مسابقة ملكة جمال المراهقات، وكانت من نصيب صربيا..  برازيل.. وولاية دومينيكا.

وظهرت ملكة جمال البرازيل فستان مصنوع من البلاستيك، وصنعت ملكة جمال ولاية دومينيك فستانها من الأطباق الفويل والملاعق والاكواب البلاستيكية المصنوعة من الفويل، أما عن ملكة جمال صربيا قامت بصنع بستانها من  الكانز القديم.

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور آمال رزق رئيسة مسابقة ميس إيكو ،  الفنان تامر فرج، سوهيني سبرياني ميس إيكو انترناشونال ٢٠١٩، الإعلامية نانسي مجدي، مصمم الازياء احمد مغازي، ريوان علاء ميس إيكو افريقيا ٢٠١٧، باتريشيا ميس إيكو انترناشونال، وقدمت الحفل ملكة جمال مصر ٢٠١٧ فرح شعبان.
مسابقة ملكة جمال المراهقات مسابقة ملكة جمال المراهقات
مسابقة ملكة جمال المراهقات مسابقة ملكة جمال المراهقات
مسابقة ملكة جمال المراهقات مسابقة ملكة جمال المراهقات
مسابقة ملكة جمال المراهقات مسابقة ملكة جمال المراهقات
مسابقة ملكة جمال المراهقات مسابقة ملكة جمال المراهقات
مسابقة ملكة جمال المراهقات مسابقة ملكة جمال المراهقات
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