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أخبار العالم

ترامب يبحث مع رئيس الوزراء الكندي اتفاقية التجارة الحرة والعلاقات مع الصين

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:16 ص
ترامب
ترامب
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أ ش أ
التقى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركة الثنائي في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة البريطانية لندن، حيث أكدا دعمهما لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن ترودو وترامب ناقشا العلاقات مع الصين وأهمية حلف شمال الأطلسي في تحقيق السلام والأمن الدوليين، وكذلك الشراكة بين كندا والولايات المتحدة التي لا غنى عنها للدفاع عن أمريكا الشمالية. 

وأشار الرئيس الأمريكي إلى مساهمات كندا في مهام الناتو بما في ذلك العراق ولاتفيا ورومانيا.

وقال ترامب إن كندا والولايات المتحدة تواصلان العمل على هذا الأمر معا، كما اتفقا على اتصال وتعزيز تعاونهما الوثيق.
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