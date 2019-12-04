آخر نفس.. سيجارة تقضي على حياة مسنة خلال استنشاقها للأكسجين

كل ما كانت تفكر فيه سيدة ستينية هو تدخين سيجارة في بداية يومها حتى تستطع إكماله، ولكنها لم تكن كذلك فقد كانت السيجارة هي تأشيرة خروجها من الدنيا بأكملها.





فقد توفيت السيدة المدخنة والتي تدعى"بليندا كوبلي" وتبلغ من العمر 61 عامًا، بعد أن فجرت سيجارتها خزان الأكسجين الموجود في منزلها في نورث كارولينا، البريطانية، والتي كانت تستخدمه على الدوام بسبب مشكلتها الصحية المتعلقة بالتنفس.





انفجر خزان الأكسجين مدمرًا منزلها وانهى حياتها، بينما كان زوجها نائمًا في غرفة أخرى عندما سمع الانفجار ورأى النار في المنزل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ويهرول الزوج لإطفاء النيران، ثم قام بمهاتفة الشرطة والتي حضرت بدورها مع رجال الإسعاف الذين أعلنوا وفاة السيدة متأثرة بالحروق التي أصابت جسدها.



