إنبي أو الترسانة.. مباراة الأهلي القادمة في كأس مصر

انتهت أحداث مباراة الأهلي وبني سويف، بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر.





سجّل الهدف الاول وليد أزارو في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد أن سدّد صاروخية على يمين الحارس بقدمه اليسرى.





وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني في الدقيقة 69 من عمر المباراة بعد أن راوغ دفاعات فريق بني سويف بحركة جمالية، وسدد الكرة على يمين الحارس بمهارة مميزة.





وأهدر مروان محسن ركلة جزاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة، بعد أن احتسبها حكم المباراة ركلة جزاء بعد سقوط وليد أزارو في منطقة جزاء بني سويف.





سجل أحمد عبد الرازق لاعب بني سويف هدف تقليص الفارق في الدقيقة 88 من عمر المباراة عن طريق تسديدة "R2" على يسار مرمى شريف اكرامي الذي لم يستطع أن يفعل أمامها شيئا.





وتأهل الاهلي الى دور الـ 16 بسهولة بعد فوزه على بني سويف بثلاثية مقابل هدف واحد.





وينتظر النادي الاهلي الفائز من مباراة انبي والترسانة، لمواجهة دور الـ 16 المقرر تحديدها عقب مباراة الفريقين.



