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أخبار البلد

سقوط راكب مصري في مطار القاهرة هرب ترامادول من إيطاليا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:42 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك محاولة، محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بحوزته راكب لدى وصوله قادما من إيطاليا.

وقالت مصادر جمركية بالمطار: إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة المصرية القادمة من ميلانو بإيطاليا، اشتبه مصطفي محمود النجار مأمور اللجنة، فى راكب مصري قادم من إيطاليا، وبالعرض علي اميرة طلبة رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، وجهت بتمرير حقائبه علي جهاز الكشف بالأشعة " X_Ray " تحت إشراف سامح سيد رئيس القسم المعين علي جهاز الكشف بالأشعة.

وأضافت المصادر أنه تبين وجود عبوات تكرارية داخل علب، وتم تكليف احمد مجاهد مأمور الخط الأخضر،  لتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر على كمية من عبوات الترامادول داخل حقيبة اليد التي كانت بحوزته، وعندما حاول مأمور الجمرك فتح أحد الأكياس البلاستيكية الخاصة بالأسواق الحرة التي كانت مع الراكب، رفض بداعي انها مغلقة بمعرفة الأسواق الحرة وبفتحها وجد كمية اخري من عبوات الأقراص المخدرة مخبأة وسط عبوات الشيكولاته والبرفانات.

وأشارت المصادر إلى أنه بفتح الحقيبة الكبيرة عثر على 160 علبة دواء بإجمالي 1600 قرص ترامادول وزولام المدرجين بجداول المخدرات مخبأة داخل جيوب ملابس الراكب.

وأمر الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي طارق محمد محمود، مدير الإدارة ،وجمال عبد الفتاح محمد مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، وتم تحويل الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.
سقوط راكب مصري في مطار القاهرة هرب ترامادول من إيطاليا
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