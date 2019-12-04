استخدام التكنولوجيا الحديثة في منتدى شباب العالم.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلاميتان لميس سلامة وهند النعساني، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأربعاء.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



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