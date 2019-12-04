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توك شو

استخدام التكنولوجيا الحديثة في منتدى شباب العالم.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:56 ص
قراءة في الصحف في
قراءة في الصحف في برنامج صباح البلد
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قسم التوك شو
استعرضت الإعلاميتان لميس سلامة وهند النعساني، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأربعاء.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

بوابة أخبار اليوم
الأربعاء..شكري يتوجه إلى روما للمشاركة في منتدى الحوار المتوسطي

موقع صدى البلد
ريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة في النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم

موقع المنتدى
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