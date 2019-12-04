بعد ريم البارودى وسمية الخشاب..أحمد سعد: طلعت غلط وعملى أولا.. فيديو

تحدث الفنان أحمد سعد عن تجربته فى الزواج من الفنانتين ريم البارودي وسمية الخشاب وما أعقبها من أزمات حلت به، قائلًا "جلست مع نفسي كثيرًا للوصول لسبب فشل التجربتين، مؤكدًا أن كل حالة ولها ظروفها وطريقتها، ومن الممكن أنى تختار شخصيات صعبة المعشر أو من الممكن أن أكون أنا الصعب فى المعشر".



وأضاف أحمد سعد خلال حواره مع برنامج MBC Trending، المذاع على فضائية " mbc4"، أنه ارتكب العديد من الأخطاء ومنها اختيار شخصيات صعبة وربما لم يكن الوقت مناسبا للزواج في هذا الوقت وكان لابد له من التركيز على عمله ونجاحاته وهذا ما يفعله الآن، مؤكدًا أنه لا يحاول التفكير فى الماضى كثيرًا.



وتابع أحمد سعد: " أنا طلعت غلط فى حاجات كتير جدًا جدًا، ومكنش ينفع أنى اخد قرار الزواج فى هذا الوقت ولكن كان من المفترض أن أهتم بعملي أكثر من ذلك، وهذا ما أحاول تنفيذه هذه الفترة"، مؤكدًا أنه فى الفترة القادمة سوف يركز على عمله فقط.



وأوضح أحمد سعد، أنه لم يكن يعلم بأن قضية سمية الخشاب لا تزال قائمة وأنه فوجئ بالحكم عليها ، مضيفًا بأنه لا يريد إيذائها بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أنه راسلها معترفا بأنه لا يعلم شيئا عما فعله المحامي ولكن كان ردها أن المحكمة ستسوي الأمر.



ولفت إلى أنه حاول أكثر من مرة حل مشكلة الشيك بدون رصيد الذى أصدرته سمية الخشاب له وديًا، ولكنه تم الحكم فى القضية خلال جلسات الحل الودى، مضيفًا :" عمرى ما أحب إنها تتأذى لأن كان فى بينى وبينها عشرة، وحتى لو ليا فلوس".



وأشار أحمد سعد إلى أن الحظ لعب دوره فى تلك القضية، مؤكدًا أنه لم يكن يعرف أى شئ عن القضية منذ فترة ولم يكن يعرف أنه تم تحديد جلسة للحكم فيها، متابعًا " هى طلعت تتكلم عليا وحش، وأنا مليت من الموضوع دة وعايز اخلص منه".



وأضاف احمد سعد أن زوجته القادمة ستكون مختلفة تمامًا عن زوجاته السابقات، موضحًا أن تفاصيل زواجه القادم لن يعرفها أحد تمامًا ولن يعلن عنها فى السوشيال ميديا.