اشتري آيفون جديدًا بـ 2400 جنيه فقط .. تعرف على السر

بالطبع أن تخطط لشراء هاتف آيفون الشهير ذو التفاحة المريكية الفاخرة آبل هو أمر سيكلف مبلغًا مرتفعًا، بسبب أسعاره الباهظة إلا أن الملايين حول العالم يتهافتون على شرائه.





ولكن مازالت الفرص متاحة لكى تقتنى هاتف آيفون بسعر جيد عبر منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية، لما تقدمه من عروض مثل عرض اليوم iPhone 6S بـ 150 دولارًا أمريكياً فقط، ما يعادل 2400 جنيه مصري.





وبحسب موقع تك رادار التقنى، يمكن الحصول على نسخة مجددة من من فئة 6S عبر منصة أمازون الشهيرة، مقابل هذا العرض المغرى، كما أن هاتف iPhone 6S متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.





وللتذكرة فهاتف iphone 6s قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثالياً قياسًا بسعره الحالي.





يذكر أن هاتف iPhone 6s يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وبطارية سعة 1715 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه من خلال النقر هنا.



