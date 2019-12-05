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التراس يستقبل وزير اتصالات ليسوتو.. رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نضع جميع إمكانياتنا وخبراتنا الفنية والتكنولوجية لخدمة أفريقيا.. ماسيريباني: مصر دولة رائدة بالقارة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:16 ص
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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محمد إبراهيم - كريم الخطيب
* رئيس الهيئة العربية للتصنيع:
= نضع جميع إمكانياتنا وخبراتنا الفنية والتكنولوجية لخدمة القارة الإفريقية
= بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية احتياجات مملكة ليسوتو

* وزير اتصالات مملكة ليسوتو:
= مصر دولة رائدة بالقارة الإفريقية وصاحبة الإستثمار الأكبر على مُستوي القارة
= نسعى للتعاون مع الهيئة في ترشيد الطاقة الكهربائية والمياه ومحطات تحلية ومعالجة المياه
= لدينا اهتمام بالتعاون في الأرشفة الإلكترونية والتحول الرقمي والأجهزة المنزلية وأجهزة الاستقبال

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية وذلك في ظل إستراتيجية الدولة للانفتاح على إفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية.

جاء هذا خلال زيارة تيسيلي ماسيريباني وزير الاتصالات بمملكة ليسوتو الافريقية في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وإقبال الأفارقة لتعزيز التعاون مع مصر.

وأوضح "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة القارة الإفريقية التي تربطنا بها علاقات تاريخية وثيقة، مشيرا إلي بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية احتياجات مملكة ليسوتو خاصة في ظل تشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية للعمل على نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء.

كما ذكر "التراس" أن وزير اتصالات مملكة ليسوتو أبدي اهتماما بالتعاون مع الهيئة في مجالات التدريب وترشيد الطاقة الكهربائية والمياه ومحطات تحلية ومعالجة المياه بالإضافة إلي الأرشفة الإلكترونية والتحول الرقمي والأجهزة المنزلية والتليفزيونات وأجهزة الإستقبال وغيرها .

وأضاف "التراس": " إتفقنا على تبادل الزيارات ودراسة الإمكانيات المتاحة والاحتياجات ووضع خُطط زمنية للتنفيذ.

وعقب تفقده معرض المنتجات المدنية والدفاعية للهيئة العربية للتصنيع وخطوط إنتاج هذه المنتجات ببعض وحدات الهيئة، أعرب تيسيلي ماسيريباني عن تقديره لمصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية وصاحبة الإستثمار الأكبر على مُستوي القارة.

وأضاف: "إننا نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر وفتح سوق للمنتجات المصرية وخاصة مُنتجات الهيئة العربية للتصنيع المُتميزة في شتي المجالات".

وأوضح أن بلاده تتطلع لدعم وتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع من خلال توقيع بروتوكول للتعاون في عدة مجالات تصنيعية مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والبشرية والفنية بالهيئة وقدراتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.
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