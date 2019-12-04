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أخبار العالم

شبكة صينية: تقدم كبير في محادثات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا.. تفاصيل

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:00 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت شبكة تلفزيون الصين الدولية إن الفرق الفنية التي تسعى إلى إنهاء أزمة سد النهضة الإثيوبي تتجه نحو تحقيق تقدم كبير خلال الجولة الثانية من المحادثات في العاصمة المصرية القاهرة يوم أمس الثلاثاء.

وقال مراقبون إن إثيوبيا ومصر تنازلتا عن مطالبهما المتباينة، وتبحثان الآن نتائج اللجنة الفنية الثلاثية (مصر السودان إثيوبيا) التي أدت إلى حدوث خلاف في الخرطوم.

وأشارت إلى أن الخطوات الإيجابية جاءت بعد انهيار سابق في المحادثات بين القاهرة وأديس أبابا.

وأضافت أن روسيا ثم الولايات المتحدة اضطرتا لعرض التدخل والتوسط بدعوة من مصر لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات في نوفمبر الماضي، ما أدى إلى الاتفاق على تقديم تسوية في 15 من يناير المقبل، كموعد مستهدف للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن حل النزاع.

ولفتت إلى أن التاريخ المذكور قد يتم تعديله.

وقال وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا سيليشي بيكيلي إن أديس أبابا كانت تعمل على ملء السد خلال مدة من 4 إلى 7 سنوات.

وكان هذا تراجعا عن تمسك إثيوبيا بأن يتم ملء السد خلال 3 سنوات، وتماشيا مع توصيات الفرق الفنية، قبل نشوء خلافات في الخرطوم، وطالبت مصر بملء السد خلال فترة اطول، وبقدر محدد من المياه تجرى زيادته سنويا.

ومن المقرر عقد اجتماعين آخرين لوزراء المياه في إطار الجداول الزمنية لواشنطن. إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فستصعد المحادثات إلى مستوى القادة، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
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