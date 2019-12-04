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رياضة

ستادات: تطوير منشآت ستاد السلام وملحقاته لتكون المدينة الرياضية للنادي الأهلي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:29 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
أعلنت شركة استادات القابضة بالاتفاق مع إدارة النادي الأهلي، تحقيق حلم جماهيره الكبيرة، في استاد يحمل اسم النادي الأهلي خلال السنوات المقبلة.

وأتمت الشركة اتفاقها مع مجلس إدارة نادي القرن برئاسة محمود الخطيب، بشأن الاستاد الجديد والمدينة الرياضية الخاصة بالقلعة الحمراء.

وتقرر الاتفاق على أن يتم تطوير ملعب السلام، ليصبح في فترة وجيزة استاد النادي الأهلي، وكذلك تطوير كافة منشآته وملحقاته لتكون المدينة الرياضية للنادي الأهلي.

وسيخوض النادي الأهلي جميع مبارياته وتدريباته على استاد السلام، واستغلال المدينة الرياضية طبقا للاتفاق المبرم بين شركة استادات وإدارة القلعة الحمراء.
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