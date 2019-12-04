ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب الشرقية : فارق الخبرات منح الزمالك التفوق

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:59 م
من مباراة الزمالك
من مباراة الزمالك والشرقية
Advertisements
محمد رشاد
قال مصطفى فاروق، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، إن فارق الإمكانيات والخبرات منح الزمالك الفوز أمام فريقه.

وانتصر الفريق الأبيض على الشرقية بثلاثية مقابل هدف في دور الـ32 من كأس مصر.. لقاء شهد الظهور الأول للمدير الفني باتريس كارتيرون.

وقال مزيكا عقب المباراة: "خضنا لقاء الزمالك وفقا للإمكانيات وحاولنا الفوز لكن هناك فارق الإمكانيات والخبرات ولم يسر اللقاء كما خططنا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "هدف الزمالك الأول جاء من خطأ واضح في التحضير بعد تقديم نصف ساعة جيدة".

وأتم "أسعى في الوقت الحالي للعودة لدوري القسم الثاني وسنعمل علي عودة الشرقية لمكانته الطبيعية".

واستهل الفارس الأبيض رحلة دفاعه عن اللقب بانتصار سهل على ضيفه في لقاء عاد فيه الزمالك لملعب القاهرة بعد غياب 588 يومًا.

وتأهل الزمالك، بطل كأس مصر في آخر موسمين، للدور ثمن النهائي ليضرب موعدا مع سموحة أو العبور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يبلغ لاعبي الزمالك بالمدرب الجديد.. تعرف عليه

محمد فاروق: كارتيرون مدرب متميز.. ونجاحه متوقف على إدارة الزمالك.. فيديو

سامي الشيشيني للاعبي الزمالك: يجب التكاتف لضرورة استعادة الثقة

أعضاء مجلس إدارة الزمالك فى مران الفريق

كارتيرون يجتمع مع مرتضى منصور.. وتدريبات فى الجيم لـ محمود علاء

أخبار الزمالك.. وصول كارتيرون.. عودة طارق حامد.. وإعلان قائمة مباراة الشرقية في كأس مصر

ترشيحاتنا

يستحق الطرد | محلل تحكيم يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك والشرقية فى كأس مصر

أحمد موسي يكشف فضيحة خلال لقاء تميم ووفد من حكومة السراج

الاتحاد السكندري ينتزع صدارة الدوري من المقاولون العرب بهزيمة حرس الحدود 1-0

4 مصريين ضمن ضحايا حادث انفجار مصنع بـ السودان

تريند الفن | شماتة إخوانية في وفاة شعبان عبد الرحيم.. سبب طلاق أصالة وطارق العريان

الأمن العام يحبط تهريب ٣ أطنان بانجو بـ محور قناة السويس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار نجل الراحل شعبان عبد الرحيم | وهانى شاكر وعمرو موسى أبرز حضور عزائه

مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي.. شاهد حضورا جماهيريا في العرض الأردني بر

100 صورة من عزاء شعبان عبد الرحيم