مدرب الشرقية : فارق الخبرات منح الزمالك التفوق

قال مصطفى فاروق، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، إن فارق الإمكانيات والخبرات منح الزمالك الفوز أمام فريقه.





وانتصر الفريق الأبيض على الشرقية بثلاثية مقابل هدف في دور الـ32 من كأس مصر.. لقاء شهد الظهور الأول للمدير الفني باتريس كارتيرون.





وقال مزيكا عقب المباراة: "خضنا لقاء الزمالك وفقا للإمكانيات وحاولنا الفوز لكن هناك فارق الإمكانيات والخبرات ولم يسر اللقاء كما خططنا".





وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "هدف الزمالك الأول جاء من خطأ واضح في التحضير بعد تقديم نصف ساعة جيدة".





وأتم "أسعى في الوقت الحالي للعودة لدوري القسم الثاني وسنعمل علي عودة الشرقية لمكانته الطبيعية".





واستهل الفارس الأبيض رحلة دفاعه عن اللقب بانتصار سهل على ضيفه في لقاء عاد فيه الزمالك لملعب القاهرة بعد غياب 588 يومًا.



