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رياضة

الأهلي يساند تركي آل الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية | ماذا قال

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:39 م
محمود الخطيب وتركي
محمود الخطيب وتركي آل الشيخ
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إسماعيل محمود
أعلن النادي الأهلي تمنياته للمستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، بالشفاء ، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية على موقع فيسبوك قائلة: "خالص التمنيات بالشفاء العاجل 🙏."

وتابعت: "مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الذي يمر بوعكة صحية. داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله إلى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير".

وكان مغرد سعودي بارز قد كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة كشف من خلالها عن الحالة الصحية لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بعد توارد أنباء أثارت الشكوك حول الحالة الصحية، وأفادت بتعرضه وعكة صحية.
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