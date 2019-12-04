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رياضة

يستحق الطرد | محلل تحكيم يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك والشرقية فى كأس مصر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:52 م
طارق حامد وبن شرقي
طارق حامد وبن شرقي
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محمد رشاد
أكد سمير محمود عثمان المحلل التحكيمي بقناة "تايم سبورتس"، على أن طارق حامد يستحق الطرد خلال مباراة الزمالك والشرقية مساء اليوم.

وقال عثمان في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "تايم سبورتس": "طارق حامد استخدم مرفق يده اليمين في وجه لاعب الشرقية، والقرار التحكيمي في هذه اللعبة ركلة حرة مباشرة وكارت أحمر لاستخدام الخشونة الزائدة وغير المبررة، وهذه لقطة تحكيمية واضحة وسهلة جدًا".

وأضاف: "طارق حامد ممكن بسبب هذه الخشونة يكلف منتخب مصر والزمالك في إفريقيا".

وأوضح: "أقول لطارق عندما يذهب لمنزله أن يشاهد هذه الكرة لكي يتجنبها بعد ذلك، وهو حاليًا ليس ملك نفسه ولكن للمنتخب".

وأتم: "كان هناك عرقلة واضحة من لاعب الشرقية لعمر السعيد ويجب أن يكون هناك ركلة الجزاء وكان على حكم المباراة أن يحتسبها".

يشار الى ان الزمالك تأهل إلى دور الـ16 بمسابقة كأس مصر بعد فوزه على الشرقية 3-1، في لقاء أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

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