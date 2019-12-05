طريقة عمل خبز تورتيلا بأسهل الخطوات

خبز تورتيلا من المعجنات الشهية التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، لذا نقدم لكم طريقة عمل خبز تورتيلا على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



مقادير خبز تورتيلا

4 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف كوب زيت

رشة ملح

ماء للعجن



طريقة تحضير خبز تورتيلا

* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح

* يضاف الزيت والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

* تفرد بالنشابة وتقلب في طاسة على النار على الجانبين حتى النضج