ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل خبز تورتيلا بأسهل الخطوات

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:02 ص
طريقة عمل خبز تورتيلا
طريقة عمل خبز تورتيلا
Advertisements
هاجر هانئ
خبز تورتيلا من المعجنات الشهية التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، لذا نقدم لكم طريقة عمل خبز تورتيلا على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير خبز تورتيلا
4 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف كوب زيت
رشة ملح
ماء للعجن

طريقة تحضير خبز تورتيلا
* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح
* يضاف الزيت والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة
* تفرد بالنشابة وتقلب في طاسة على النار على الجانبين حتى النضج
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد شماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم.. شاهد رسالة صلاح عبد الله لـ آيات عرابي

فرصة.. اشترِ iPhone X جديدا بـ 7400 جنيه فقط

شاهد.. رجل يعرض نفسه للموت على طريق سريع في كوريا

اخبار الفن | مايا دياب تثير الجدل في السعودية.. ريم البارودي تهدد احمد سعد.. فنانات متهمات بـ التسبب في طلاق أصالة وطارق العريان

كارثة تضرب إعلام أردوغان.. 5 فضائيات تركية توقف بثها بسبب أزمات اقتصادية

يحمي من سرطان الثدي.. 9 فوائد لتناول البرغل

AdvertisementS

بعد شماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم.. شاهد رسالة صلاح عبد الله لـ آيات عرابي

اخبار الفن | مايا دياب تثير الجدل في السعودية.. ريم البارودي تهدد احمد سعد.. فنانات متهمات بـ التسبب في طلاق أصالة وطارق العريان

وكيل حمدي النقاز يكشف كواليس رجوعه للزمالك وقيمة عقده

بملابس شتوية.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

شتمته بأمه.. امرأة بيضاء تطارد رجلا أسود في المترو والشرطة تنصرها عليه

كيف ترقي نفسك وأولادك وأهل بيتك من الحسد والمرض؟

أهم الأخبار.. الخطيب يطمئن على تركي آل الشيخ بعد أزمته الصحية.. صلاح عبدالله يوجه رسالة لـ آيات عرابى بعد شماتتها في وفاة شعبان عبدالرحيم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 -12 -2019 والقنوات الناقلة

ويزو تفاجئ جمهورها بإطلالتها.. وريم البارودي تعلق | شاهد

بفستان قصير ومكياج هادئ.. نيرمين الفقي تتألق برفقة أصدقائها

هاني سعيد يكشف سر اعتزاله المفاجئ في منتصف الموسم

لجنة الصناعة تستجيب لحادث ابتلاع ماكينة لـ مهندس في مصنع بالعين السخنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذابة ولافتة.. 25 صورة تكشف أناقة فساتين إليسا

نتيجة لعزله.. خبراء يحذرون من تهديد صحة ترامب العقلية لـ أمن أمريكا

شتمته بأمه.. امرأة بيضاء تطارد رجلا أسود في المترو والشرطة تنصرها عليه