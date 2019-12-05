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فن

بـ إطلالة جذابة.. مي سليم تخطف أنظار متابعيها | شاهد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:18 ص
مى سليم
مى سليم
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سيد احمد
نشرت الفنان مي سليم، صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وظهرت مى سليم، بإطلالة جذابة، وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير الذين كتبوا تعليقات كثيرة منها: "خدي قلبي مش عايزه.. ‏‎لا قمر قمر يعنى مافيهاش كلام ♥♥.. احلى فنانة".

وانتقدت مي سليم شخصيتها فى المسلسل، قائلة "مين بتفرج علي المسلسل؟ أخبار فتنة اية؟ فتنة دي مش سهلة خالص".

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.

بـ إطلالة جذابة.. مي سليم تخطف أنظار متابعيها | شاهد
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