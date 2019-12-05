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أخبار العالم

اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي تفتح النار على ترامب بعد نشر تقرير عزله

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيرولد نادلر، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاوز سلطته، وتصرفاته تعد أساسا لعزله.

وأضاف "نادلر"، عقب جلسات استماع الخبراء اليوم، الخميس، حول تقرير مساءلة ترامب الذي نشرته لجنة الاستخبارات أمس، "الرئيس ارتكب مخالفة تستدعي المساءلة، بطلبه من حكومة أجنبية التدخل في انتخاباتنا".

وجاء في التقرير، أن التحقيق "كشف عن جهود دامت شهورا سعى خلالها الرئيس ترامب لاستخدام سلطات منصبه للحصول على تدخل أجنبي لصالحه في انتخابات عام 2020".

وقال التقرير "غيّر مخطط الرئيس ترامب سياسة الولايات المتحدة إزاء أوكرانيا وقوّض أمننا القومي مقابل إجراء تحقيقين لهما دوافع سياسية تساعد في حملة إعادة انتخابه لفترة رئاسية أخرى".

وأضاف "طالب الرئيس الأوكراني المنتخب حديثا فلوديمير زيلينسكي بأن يعلن بصورة علنية التحقيق في أنشطة منافس سياسي يبدو أنه كان يخشاه بصورة كبيرة، وهو نائب الرئيس السابق جو بايدن، وفي نظرية تم إثبات خطئها وهي أن أوكرانيا، وليس روسيا، هي التي تدخلت في الانتخابات الرئاسية عام 2016".

ويسعى الديمقراطيون إلى إجراء تصويت على مساءلة الرئيس بهدف عزله قبل نهاية العام، مما قد يؤدي إلى محاكمة محتملة في مجلس الشيوخ في أوائل يناير.
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