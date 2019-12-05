إيه الجمال ده.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهرت بإطلالة جذابة، وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت تعليقاتهم " قمر - ايه الجمال ده - عسل".





يذكر أن أسما شريف منير تقدم برنامج "أنا وبنتي" مع والدها النجم شريف منير على قناة ON E، وحققت نجاحا كبيرا في الفترة الماضية خاصة بعد دخولها في تجربة البرامج لأول مرة.





وكانت الإعلامية أسما شريف منير، تعرضت للهجوم من قبل متابعيها على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"؛ بسبب تصريحاتها المسيئة لفتاوى الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.