ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفستق قبل النوم؟

أكد الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، أهمية تناول الفستق على الأقل حبيتين يوميًا، خاصة قبل النوم.





وأوضح الدكتور أحمد صبري، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفستق يفرز هرمون النوم الذي يساعد على الشعور بالراحة والتخلص من الأرق.





كما كشف عن الدكتور أحمد صبري، عن أبرز فوائد الفستق للجسم في ما يلي:



١- يساعد على الخلود إلى النوم. ٢- يساعد علي التخلص من السمنة. 3- يعالج الأمراض التناسلية ويخلصك من ألم التهاب الجهاز البولي. 4- مضاد للتسمم الغذائي. 5- الفستق يولد الطاقة للجسم وينشط الدورة الدموية في الكلى ، ويفتت الحصى. 6- يحتوي علي فيتامين ب6 والذي له آثار واسعة على الجهاز العصبي فهو يعمل على توصيل الأحماض الأمينية إلى المخ. 7- يحتوي على الألياف والأحماض الدهنية الصحية والبوتاسيوم والبروتين. 8- يقوي الجهاز المناعي. 9- يحافظ على صحة العين. 10- يحتوي علي حمض الفوليك يساعد الحوامل والأمهات.



