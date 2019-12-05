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أخبار العالم

السودان بلد التسامح.. حمدوك يلتقي بالسفير الأمريكي المتجول للحريات الدينية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد الدكتورعبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني أن السودان بلد معروف بالتسامح الديني والتعايش بين كافة المواطنين دون تمييز منذ زمن بعيد.

وأضاف حمدوك ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب لقائه الأربعاء بواشنطن بالسفير الأمريكي المتجول للحريات الدينية صمويل براون، أنه أكد له أن كل محاولات النظام البائد في السودان إحداث شرخ بين المواطنين على أساس المعتقد والدين قد باءت بالفشل.

ومن جانبه، أعرب السفير الأمريكي، في تغريدة على "تويتر"، عن سعادته بلقاء الدكتور حمدوك .. مشيرًا إلى أنهما ناقشا أحدث المستجدات في السودان بما في ذلك إلغاء قانون النظام العام التمييزي.

وأضاف أن الولايات المتحدة تشعر بالفخر بدعم الحكومة الانتقالية السودانية ذات القيادة المدنية في مسيرتها نحو تعزيز أركان مجتمع أكثر تسامحا وانفتاحا.

وكان وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو قد أعلن أن واشنطن والخرطوم قررتا البدء في إجراءات تبادل السفراء فيما بينهما.

ويقوم حمدوك بزيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تستغرق ستة أيام في أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء سوداني منذ نحو ثلاثة عقود، حيث يسعى فيها لإقناع المسئولين الأمريكيين على شطب اسم السدان من قائمة الدول راعية الإرهاب.
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