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توك شو

صرف معاشات ديسمبر المحولة على البريد وبنك ناصر يتصدر نشرة صباح البلد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:28 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
استعرضت الإعلامية هند النعساني، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

بوابة الأهرام :
رئيس الوزراء يعلن عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة بتمويل 100 مليار جنيه .

اليوم السابع :

وزير خارجية مصر وفرنسا يؤكدان عدم مشروعية اتفاق تركيا والسراج.

أخبار اليوم :
وزير الصحة بجنوب السودان لرئيس النواب زيارتكم اتت لنا بالخير والسلام .

صدى البلد :

اليوم ..التضامن تصرف معاشات ديسمبر المحولة على البريد وبنك ناصر .

المصري اليوم :

وزير النقل يستقبل 10 جرارات قطار فى ميناء الاسكندرية .

مبتدأ :

الجمعه : شرم الشيخ تستقبل اجتماعات وزراء المالية الأفارقة .

See egy :

روحاني يضع شرطا للقائه بــ ترامب .

ahram online :

أفغانستان : مقتل 6 في هجوم سيارة منظمة يابانية غير حكومية .

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