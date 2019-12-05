رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم: الحكومة تساند الاستثمارات الجادة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفد مجموعة ماجد الفطيم، برئاسة "آلان بيجانى"، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.





وخلال اللقاء، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم عن سعادتهم بتنامي استثمارات المجموعة في مصر، وآخرها فرع مول سيتي سنتر بـ ألماظة، المقرر افتتاحه اليوم، موضحا أن استثمارات المجموعة في مصر وفرت نحو 148 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.





وأشاد وفد مجموعة "الفطيم" بمناخ الاستثمار في مصر، وما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية أسهمت في تحسين البيئة الاستثمارية، وتذليل المشكلات.





وأشار الوفد خلال لقائهم برئيس الوزراء، إلى أنهم اتفقوا مؤخرًا مع مجموعة من مالكي الماركات العالمية لفتح فروع لها في مولات المجموعة بمصر.





من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لما تقوم به مجموعة "الفطيم" من استثمارات في مصر، مؤكدًا مساندة الحكومة لكل الاستثمارات الجادة، وحرصها على تذليل أية عقبات قد تواجههم، مُعربا عن تطلعه لزيادة استثمارات المجموعة في مصر.



