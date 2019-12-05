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فن

ميس حمدان تنافس شقيقتها في أحدث ظهور لهما.. من الأجمل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:10 ص
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة مي سليم مجموعة من الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت مي سليم في الصورة برفقة شقيقتها ميس حمدان، بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت مي سليم فستانا أحمر، وتسريحة شعر بسيطة، وتركت عددا من الخصلات من الأمام .

أما شقيقتها ميس حمدان اعتمدت في إطلالتها على جمبسوت أبيض في أسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وارتدت قبعة حمراء.

وتفاعل عدد كبير من محبي الشقيقتين ميس حمدان ومي سليم، وجاءت التعليقات كالتالى: "جميلة يا مي" _ "ميس قمر قمر قمر وانتي ورده" _ "قمرايات".

ويذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.


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