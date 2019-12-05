في غمضة عين .. حيل تخلصك من مشاكل الهضم

هل تعانى من آلام البطن وعدم تحمل اللاكتوز بالإضافة إلى الإجهاد موقع Bright Side يقدم بعض علاجات لآلام المعدة وقد لا تحتاجين إلى أدوية لتتحول إلى ذلك قد يساعدك في غمضة عين.



1. تناولى الفلفل الحريف..



تناول الفلفل الحريف يعد مخدر طبيعي ويقلل من الألم والانزعاج و يساعد على هضم الطعام بشكل أكثر كفاءة.



2. ممارسة اليوجا



اليوجا تقلل من التوتر و يساعدك على التخفيف من آلام الانتفاخ والغازات.



3. الزنجبيل



يقلل الالتهاب تمامًا مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين أو مضادات الالتهاب ويعزز الدورة الدموية التي تساعد في تحسين الهضم. إنه يساعد على تدفق الطعام بسلاسة عبر الجهاز الهضمي والذي يسمح لنا بامتصاص المزيد من العناصر الغذائية.



4. الخردل



تناول ملعقة كبيرة من الخردل يعد إضافة رائعة إلى نظامك الغذائي فيعد مضاد قوى للالتهابات والحموضة التي يمكن أن تقلل أو حتى تشفي من آلام في المعدة.