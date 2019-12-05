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أخبار البلد

أئمة كردستان العراق فى جولات سياحية للمزارات الدينية بالقاهرة الكبرى

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:35 م
صدى البلد
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محمد شحتة
نظمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، زيارة سياحية دينية، لعدد من أئمة كردستان، للتعرف على بعض المساجد وأضرحة الأولياء ، ومنها زيارة مسجد ومقام الإمام الشافعي، والليث بن سعد وابن حجر العسقلاني وغيرهم من أولياء الله الصالحين .

من جانبه أشاد الوفد بالتنظيم الرائع للزيارات السياحية منذ بداية الدورة التدريبية، كما قام أحد المشاركين بالدورة التدريبية بتسجيل كلمة عند مقام الإمام الشافعي، أثنى فيها على أئمة أهل العلم الوسطي وأصحاب الفكر المستنير، مهديًا شكره لفضيلة الإمام الأكبر وإلى القائمين على العمل بالمنظمة اعلى تنظيم هذه الدورات والزيارات الهامة بالنسبة للمتدربين.

كما أكد الوفد على مدى استفادتهم بالمحتوى العلمى للدورة الذي يحاضر به كبار أساتذة وعلماء الأزهر الشريف وعلى رأسهم د الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، و الدكتور أحمد معبد شيخ المجالس الحديثية، و الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وكوكبة من كبار علماء جامعة الأزهر الشريف.

جدير بالذكر أنه تستمر فاعليات هذه الدورة التدريبية حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، ليستكمل المتدربون البرنامج التدريبي المعد لهم بمقر المنظمة.

يأتي هذا ضمن فاعليات الدورة التدريبية الرابعة لأئمة إقليم كردستان-العراق، التي عقدتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، والتي تعالج أبرز القضايا التي تخص المجتمع الكردي، وخاصة قضايا مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والعمل على نشر رسالة الأزهر الشريف.
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