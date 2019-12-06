الإعلاميين على السوشيال ميديا .. إعلامية كويتية تهاجم أصالة وطارق العريان بعد خبر انفصالهما وريهام سعيد تتصرف بغرابة على السوشيال ميديا ورضوان يداعب عمرو خليل بـ "هعورك"

-ريهام سعيد تحذف منشوراتها على الانستجرام

- مى العيدان تهاجم أصالة وطارق العريان بعد خبر انفصالهما

-رامى رضوان يهنئ عمرو خليل على البرنامج



نشاط واسع شهدته حسابات السوشيال ميديا الخاصة بالإعلاميين على مدار اليوم ما بين حذف منشورات أو تهنئة أو هجوم ونستعرض نشاطهم فى التقرير التالى



قامت الإعلامية ريهام سعيد بتصرف غريب على السوشيال ميديا ، حيث حذفت كل منشوراتها من حساب "إنستجرام" الخاص بها إلا منشورا واحدا، وهو عبارة عن صورة مكتوب عليها يارب احفظ مصر، ولم توضح السبب، رغم أنها تركت المنشورات على حساب "فيسبوك".



جاء ذلك بعد أن نشرت آخر منشور لها على "إنستجرام" منذ يومين تقوم بالتعزية فى الراحل شعبان عبد الرحيم، وكتبت: "الله يرحمه كان راجل طيب أوى يارب يغفر له يا رب ويدخل فسيح جناته".



هذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها ريهام سعيد بهذا الشكل فقد قامت قبل ذلك بإلغاء تنشيط حساب فيسبوك بعد أزمتها الأخيرة التي أدت إلى قرار وقفها عن العمل لمدة عام.



ونشرت الإعلامية الكويتية مى العيدان، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام"، فيديو لمقطع من برنامج يذكر خبر طلاق المطربة أصالة والمخرج طارق العريان بعد زواج دام 11 عاما.



وهاجمت الإعلامية الخبر وعلقت عليه قائلة: "انفصال أصالة وطارق العريان.. بداهية تزوجتوا ولا قعدتوا".



وكانت الفنانة أصالة اعتادت فى الفترة الأخيرة نشر منشورات حزينة ورسائل غامضة عبر حساباتها على مواقع السوشيال ميديا، كما ظهرت أصالة في مهرجان صنّاع الترفيه الذي تمت إقامته في الرياض بمفردها دون طارق العريان، والتزمت أصالة الصمت ولم تصرح حتى الآن بحقيقة الأمر، وهو الذي جعل الجمهور يرجّح حقيقته.





نشر الإعلامى رامى رضوان ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك برومو البرنامج الجديد للإعلامى عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم ووجه لهما رسالة تهنئة على برنامجهما الجديد .



كتب رضوان "الف مبروووووك أخويا وصديقي الغالي عمرو خليل ، والمحترمة الراقية ريهام إبراهيم بالتوفيق والنجاح لكما.



وتابع ساخرًا " يا عمرو..احذذذر ومنافستي في المناديل..هعورررك ".



جدير بالذكر أن الإعلامى عمرو خليل سيقدم برنامج من مصر بصحبة الإعلامية ريهام ابراهيم على شاشة القناة الفضائية cbc .



