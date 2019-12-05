رمضان عبدالمعز يحذر: العبادة ليست صلاة وصوما فقط.. فيديو

حذر رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من تتبع عورات الناس، وسوء الخلق معهم، مضيفا: "العبادة ليست فى الصلاة والصيام فقط".



وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ممكن رجل يصلى قيام الليل، ويصوم، لكن سيئا فى تعامله مع الناس ويتابع عوراتهم، يأتي يوم القيامة لا حسنات لديه فافلس لأن كلها أخذت منه".



وأضاف أن سيدنا عمر بن عبد العزيز من التابعين وهو من الجيل الثاني وشاهد الجيل الأول من الصحابة، فقال عنهم "أدركنا أقواما لا يرون أن العبادة في الصلاة والصيام فحسب، وإنما العبادة في الكف عن أعراض الناس.



وأشار إلى أن صائم النهار وقائم الليل إذا خاض في أعراض الناس جاء يوم القيامة مفلسا.



واستشهد بحديث النبي "عن أبو هريرة رضى الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( أتَدرونَ ما المُفلِسُ؟ إنَّ المُفلسَ من أُمَّتي مَن يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصيامٍ، وزكاةٍ، ويأتي وقد شتَم هذا، وقذَفَ هذا، وأكلَ مالَ هذا، وسفكَ دمَ هذا، وضربَ هذا، فيُعْطَى هذا من حَسناتِه، وهذا من حسناتِه، فإن فَنِيَتْ حَسناتُه قبلَ أن يُقضَى ما عليهِ، أُخِذَ من خطاياهم، فطُرِحَتْ عليهِ، ثمَّ طُرِحَ في النَّارِ".