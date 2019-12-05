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رياضة

رسميًا .. الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد مباراة ليفربول وايفرتون بكأس الاتحاد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:22 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشكل رسمي عن موعد مباراة ليفربول أمام ضيفه إيفرتون فيما يعرف بـ ديربي "ميرسيسايد"، ضمن منافسات الدور الثالث، من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ووفق ما أعلنه الاتحاد الإنجليزي فإن المباراة ستقام يوم 5 يناير المقبل، فى الدور الثالث من كأس إنجلترا، فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد".

ويلعب مانشستر يونايتد فى نفس الدور أمام ولفرهامبتون، يوم السبت 4 يناير، فى السابعة والنصف مساء.

وتواجه الفريقان أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت المباراة بفوز ليفربول بنتيجة بخمسة أهداف مقابل إثنين.

يذكر أن ليفربول واجه إيفرتون في نفس الدور من بطولة الاتحاد الانجليزي في عام 2018، ونجح الريدز في تحقيق الفوز.
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