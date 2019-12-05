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توك شو

بسبب هيفاء وهبي.. هنا الزاهد: كنت عايزة أطلع بشعري مش بالباروكة في الواد سيد الشحات

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:54 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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هاني حسين
قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها تحب دورها في مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمي في شهر رمضان الماضي.

وأضافت هنا الزاهد في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلة: "ارتديت باروكة طوال تصوير مسلسل الواد سيد الشحات".

وتابعت هنا الزاهد: "في حلقة الفنانة هيفاء وهبي كنت عايزة أطلع بشعري في الحلقة عشان يبقى شكلي حلو عشان هيفاء وهبي جاية".

ولفت هنا الزاهد: "لما قلت لأحمد فهمي عايزة اقلع الباروكة في حلقة هيفاء وهبي رفض، وقلت له عايزين يبقى شكلنا حلو".

وأكملت هنا الزاهد: "من أكثر المشاهد التي أضحكتني حلقات الفنان بيومي فؤاد وحلقات الكابتن ماجد، والمسلسل الواد سيد الشحات أفكاره جيدة".
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