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مرأة

لحم حمير ولاكلاب.. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:55 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر اللحم المفروم، اكثر اللحوم غش في الأسواق ولذلك يجب ان تتوخي الحذر عند شرائه.. قدمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك نصائح عند تناول اللحم المفروم وكيف يتم الكشف عن نوع اللحم.

قالت سماح: عشان تاكلي لحم مفروم سليم مافيهوش أي شكوك لازم من جزار مضمون وتقطعي اللحمة وتفرميها قدام عينك ويكون مكان نظيف، دا ليه لان اي لحم مجرد ما يتفرم مش بيبان لحم من دهن ...كل المعالم بتختفي حتي لو فيه علامات تبين نوع اللحم وهو قطع ..بالفرم هتتلاشي طبعا مع إضافة شوية بهارات والوان تضيع ريحة ولون اي لحم غريب سواء كان لحم كلاب ..لحم حمير ..اي لحم غير صحي بقي".

واضافت: الطريقة الوحيدة بعد الفرم هو مجموعة تحاليل تتم بعملية تسمي البلمرة ودي بمعرفة اطباء بيطريين لمعامل التحاليل الخاصة لكدا
ودا دايما شغل الحملات للمرور علي محلات اللحوم والجزارة وببتعمل طبعا محاضر واعدامات لاي لحوم مفرومة غير معروف مصدرها.

واختتمت: انا بقي كست بيت ..أتجنب دا كله اشتري وافرم ...اضمن ..واصح لي ولبيتي.
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