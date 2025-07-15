الأدلة الجنائية تحدد أسباب وخسائر حريق محل فيصل

تحقق نيابة أكتوبر في التهام حريق لمحل بمنطقة فيصل حيث انتدبت خبراء الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق والخسائر التي خلفها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأسفرت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا في وصلات الكهرباء الداخلية وراء الحريق، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية وقررت استدعاء مالك المحل لسماع أقواله.

البداية كانت بتلقى مشرف عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق محل فى منطقة الهرم، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيطه، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران، دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء مالك المحل وشهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.