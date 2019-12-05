رامي إمام يداعب جمهوره بصورة جديدة له.. شاهد

شارك الفنان رامى عادل امام جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام".



وعلق رامى امام على الصورة قائلًا "امبارح كنت باحضر فاشون شو رائع .. وأول ما خلص ... لقيت نفسي لوحدي في المكان ... بصيت حوالية كدة وقولت فرصة اعمل نفسي موديل واصور نفسي صورة .. يمكن الدنيا تلعب بعد كدة والواحد يشوف حاله".



ويستكمل المخرج رامى امام حاليا تصوير مسليله الجديد "فلانتينو" من المقرّر عرضه فى 2020، بعد أن تم تأجيله العام الماضى، بسبب عدم الانتهاء من عدد كبير من المشاهد.



ويجسد الزعيم عادل إمام ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.



يذكر أن مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الأبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.