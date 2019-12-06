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منوعات

رسميا.. أول اعتماد للحجامين في دولة خليجية.. تفاصيل

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:36 ص
صدى البلد
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سعيد العربي
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الطب البديل الدكتور زبن العتيبي أن «الجمعية بصدد تدشين أول اعتماد للحجامين في الكويت، وذلك من خلال دورة تدريبية تقيمها رابطة الحجامين الكويتية، التابعة للجمعية، وسيتم الإعلان عن أسماء مجتازيها ليشكلوا بذلك أول قائمة معتمدة من الجمعية»، لافتًا إلى أن هذه الدورة التي ستبدأ غدًا السبت تحوي ثلاثة مستويات يُشترط على من يرغب في الحصول على الاعتماد أن يجتازها جميعًا، وبلغ عدد المسجلين حتى أمس الخميس، 20 شخصًا نصفهم من النساء.

وذكر العتيبي، في تصريح لـ «الراي»، أن «الهدف من هذا الاعتماد هو حماية الناس من الممارسات الخاطئة كون الحجامة لها نظم ومعايير ومبادئ علمية يجب التقيّد بها»، موضحًا أن «الحجامة عبارة عن عملية جراحية مصغرة تحتاج لتعقيم وتطهير ودقة في التعامل مع الشعيرات الدموية وعدم التجاوز في عملية التشريط، لأن تجاوز الجلد الخارجي والوصول للأوردة يمثل خطرًا كبيرًا».

وأوضح أن «قائمة الراغبين في التسجيل للاعتماد كحجامين من قبل الجمعية، الأولى من نوعها خليجيًا ومحليًا، شملت مواطنين ومقيمين وخليجيين (بعضهم من المملكة العربية السعودية)، سيتم تدريبهم عمليًا ونظريًا، فيما سيتم تدريب الحجامات من قبل متخصصة خبيرة في الحجامة، على أن يتم الإعلان رسميًا عن الأسماء المعتمدة ونشرها، لتشكل بذلك أول قائمة معتمدة من قبل الجمعية وتكون متاحة أمام الراغبين في عمل حجامة».

وذكر العتيبي أن «قانون الطب البديل والتكميلي الذي قدمته الجمعية يضم 14 تقنية، من بينها الحجامة، مازال يناقش في اللجنة التشريعية وتم تقديمه باقتراح بقانون من قبل خمسة أعضاء في المجلس»، مشيرًا إلى «الحرص على إعداد كوادر وطنية ليحملوا على عاتقهم ممارسة وسائل الطب البديل من خلال الدراسة والمناهج العلمية».
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