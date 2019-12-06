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مرأة

طريقة تحضير كوكيز اللوز خطوة بـ خطوة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
كوكيز اللوز
كوكيز اللوز
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نهى هجرس
يحتوى اللوز على العديد من الفوائد والدهون الصحية التى يحتاجها الجسم، ومن الأفضل ان يكون من المكونات الأساسية فى طعامنا لأنه يفيد أطفالنا بشكل كبير، وسنقدم لكم طريقة عمل كوكيز اللوز اللذيذ على طريقة الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج "زى السكر"

مكونات كوكيز اللوز:-
الكوكيز
- 125 جرام سكر بودرة
- 6 ملعقة كبيرة ماء زهر
- دقيق اللوز

الحشوة
- 125 جرام فستق مفروم
- 30 جرام سكر

طريقة تحضير كوكيز اللوز:-

- يسخن الفرن على درجة حرارة 160

- يخلط دقيق اللوز مع السكر البودرة ثم يضاف ماء الزهر

- تشكل على شكل كرات، ثم تحشى بخليط الفستق مع السكر

- تخبز في الفرن لمدة 15 دقيقة

- تترك لتبرد تماما، وتقدم

الحشوة

- تخلط جميع المكونات معا
- ثم نضيف اللوز على الوجه

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