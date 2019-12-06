بالأسود الحرير.. منة فضالي تتألق عبر انستجرام









نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت منة فضالي بالأسود، ارتدت بلوزة ذات أكمام من قماش الحرير باللون الأسود.أما من الناحية الجمالية لم تتكلف منة كثيرا فى إطلالتها، تاركة شعرها منسدلا على الأكتاف، واضعة بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ، وحرصت على ارتداء بعض الأكسسورات.ويذكر أن الفنانة منة فضالي تعرضت منذ أيام قليلة ، إلى محاولة خطفها من قبل سائق الـ"توك توك" وصديقه، وذلك خلال خروجها من الكوافير بمنطقة حدائق الأهرام.وقالت الفنانة منة فضالي فى تصريح لـ "صدى البلد": "إنها بخير ولم تتعرض إلى أى مكروه، حيث قاومت الذين حاولوا خطفها وسرقتها".وذكرت أنها تعرضت إلى بعض الكدمات البسيطة فى يدها نتيجة دفاعها عن نفسها، وتم سرقة الانسيال الخاص بها.