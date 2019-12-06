ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بلا تأشيرة.. دولة أسيوية تستنسخ مشاريع دبي لاستقطاب زوار العالم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:45 ص
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
قال ضاحى خلفان نائب قائد شرطة دبي إن دولة آسيوية تعتزم استنساخ مشاريع دبي العمرانية وإقامة مثيل لها واستقطاب الزوار إلى تلك الجزيرة الكبيرة.

وأضاف خلفان في تغريدة له على موقع التدوينات القصير تويتر أن تلك الدولة " ستعد نسخة عن دبي وستفتح لها الزيارات لكل دول العالم بلا تأشيرة".

واستحوذت الإمارات على نصف المشاريع الترفيهية العملاقة التي لا تزال تحت الإنشاء في منطقة الخليج بخمسة من أصل 10 مشاريع ضمتها قائمة نشرها موقع "كونستركشن ويك" المتخصص في تغطية أخبار قطاع البناء، بينها مشروع ياس أرينا هي منطقة مفتوحة متعددة الأغراض تتسع لـ18 ألف شخص، وتعد أحد المشاريع الرئيسية في أبوظبي بالنسبة لشركة "ميرال أسيت مانجمنت" التي تقوم بعمليات تطوير المشروع.

بالإضافة إلى مشروع مدينة "ريم مول" مشروع ترفيهي فاخر تبلغ تكلفته 1.2 مليار دولار، ومن المقرر افتتاحه في أبوظبي عام 2020 في منطقة نجمة أبوظبي على أرض جزيرة الريم.

إلى جانب الوصل بلازا ويقع ساحة الوصل (الوصل بلازا) في قلب موقع معرض إكسبو 2020 الدولي الذي فازت الإمارات بتنظيمه في دبي، وستظلل الساحة قبة فولاذية مفتوحة تمثل أكبر هيكل مستقل في المشروع، ويبلغ قطرها 130 قدما وارتفاعها 67.5 قدم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق اسم والدها على أحد شوارع دبي.. كيف استقبل بن زايد ابنة جاك شيراك.. تفاصيل

معرض دبي للطيران.. ماذا قال نائب رئيس الإمارات عنه؟

الإمارات تعلن تعطيل الدراسة غدا في أبوظبي

بسبب الطقس السيئ .. الإمارات تطالب مواطنيها بهذا الأمر

سلطة واحة دبي للسيليكون تشارك في 2019 Cairo ICT

دبي تستعد لإطلاق أول مشروع من نوعه في العالم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هنا الزاهد: قعدت أصرخ في الطيارة ووقعت على الأرض من كتُر الوجع

لميس سلامة عن حالة الجو: بحب الصيف عن الشتاء.. فيديو

داخل ثلاجة الموتى.. قاتل يرقد إلى جانب ضحيته بعد أسبوع فقط من الجريمة في السعودية

بنفس عقلية ترامب.. تكهنات حول ترشح ويست لرئاسة أمريكا وتولي كيم كارداشيان منصب السيدة الأولى

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6- 12- 2019 بالمحافظات

أخبار الفن ليلا | قصة زواج شيرين السري .. رامي جمال يكشف حلم حياته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جلد.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي على انستجرام

مين أحلى.. 20 صورة تكشف جمال هنا الزاهد و شقيقتها.. صور

بالشيفون المطرز ..دومينيك حوراني تشعل انستجرام