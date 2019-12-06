بلا تأشيرة.. دولة أسيوية تستنسخ مشاريع دبي لاستقطاب زوار العالم

قال ضاحى خلفان نائب قائد شرطة دبي إن دولة آسيوية تعتزم استنساخ مشاريع دبي العمرانية وإقامة مثيل لها واستقطاب الزوار إلى تلك الجزيرة الكبيرة.



وأضاف خلفان في تغريدة له على موقع التدوينات القصير تويتر أن تلك الدولة " ستعد نسخة عن دبي وستفتح لها الزيارات لكل دول العالم بلا تأشيرة".



واستحوذت الإمارات على نصف المشاريع الترفيهية العملاقة التي لا تزال تحت الإنشاء في منطقة الخليج بخمسة من أصل 10 مشاريع ضمتها قائمة نشرها موقع "كونستركشن ويك" المتخصص في تغطية أخبار قطاع البناء، بينها مشروع ياس أرينا هي منطقة مفتوحة متعددة الأغراض تتسع لـ18 ألف شخص، وتعد أحد المشاريع الرئيسية في أبوظبي بالنسبة لشركة "ميرال أسيت مانجمنت" التي تقوم بعمليات تطوير المشروع.



بالإضافة إلى مشروع مدينة "ريم مول" مشروع ترفيهي فاخر تبلغ تكلفته 1.2 مليار دولار، ومن المقرر افتتاحه في أبوظبي عام 2020 في منطقة نجمة أبوظبي على أرض جزيرة الريم.



إلى جانب الوصل بلازا ويقع ساحة الوصل (الوصل بلازا) في قلب موقع معرض إكسبو 2020 الدولي الذي فازت الإمارات بتنظيمه في دبي، وستظلل الساحة قبة فولاذية مفتوحة تمثل أكبر هيكل مستقل في المشروع، ويبلغ قطرها 130 قدما وارتفاعها 67.5 قدم.



