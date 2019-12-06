الاستثمار والبنك المركزي وحماية المستهلك يستجيبون لشكاوى المواطنين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، مع طلبات، وشكاوى المواطنين، حيث استعرض تقريرا من الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة، يتضمن استقبال المنظومة 55163 شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك في إطار متابعة تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة وتلقي ورصد الشكاوى من خلال المنظومة، وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب تلك الشكاوى.





واستجابت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، من خلال الهيئة العامة للاستثمار، لشكوى مستثمر بالمنطقة الحرة العامة بالسويس من بطء الإجراءات لتنفيذ طلبه بخصوص الموافقة على إنشاء فرع إدارى للشركة بمنطقة وادى دجلة بالمعادى، حيث أوضحت الهيئة أنه تمت مخاطبة المنطقة الحرة العامة بالسويس وأفادت بإحاطة الشركة بالموافقة على طلبها إضافة مقر ادارى لها بالقاهرة بتاريخ 15/10/2019 كما تم اخطار الجهات الحكومية.





كما قام البنك المركزى بالاستجابة لشكوى مواطن قام بسحب رصيده من أحد البنوك الأجنبية التى تعمل في مصر منذ 2013 ولم يغلق حسابه بناء على توضيح البنك بأنه في حالة عدم التعامل على الحساب لمدة عام يتم غلقه اوتوماتيكيا، ولكنه فوجئ بتراكم مديونية قدرها 1140 جنيها عليه حتى عام 2019، ويطلب غلق الحساب وعدم تسديد المديونية، حيث أوضح البنك المركزى أنه تم رد المصاريف واغلاق الحساب، وقد أثنى المواطن على سرعة الاستجابة وحل شكواه.





واستجاب جهاز حماية المستهلك للشكاوى الموجهة له ومنها شكوى مواطن من إحدى شركات الأجهزة الكهربائية المنزلية لحدوث عطل بغسالة وأفاده مركز الصيانة بعدم وجود قطع غيار، حيث قام الجهاز بتوجيه الشركة لزيارة الشاكى وفحص الغسالة وتوفير قطع الغيار اللازمة وإصلاح الجهاز وهو ما حدث، ويعمل بحالة جيدة حاليا.





كما تعامل الجهاز مع شكوى مواطن من إحدى شركات الدفع الإلكترونى؛ حيث تم دفع مبلغ مصاريف رخصة سيارة ولم يتم تسلم الرخصة ولا استرد المبلغ المدفوع وقيام الشركة بالتهرب من الرد على المواطن، كما تم تقديم أكثر من شكوى من خلال خدمة العملاء الخاصة بهم ولم يتم الرد، فقام الجهاز بالتواصل مع الشركة بشأن رد المبلغ المالي المدفوع، وتم الاتصال بالشاكي وأفاد بان المشكو في حقه قام برد الثمن.





واستجابت وزارة التربية والتعليم للشكاوى الموجهة لها ومنها على سبيل المثال شكوى أولياء أمور مدرسة شهداء بدر الابتدائية إدارة غرب المحلة التعليمية من حدوث حريق كهربائى كبير بالمدرسة، نتج عنه احتراق عداد الكهرباء بجميع وصلاته ويخشى أن يتسبب الحمل الزائد على العداد من حريق جديد، حيث قامت إدارة الأزمات بالوزارة بالتواصل مع مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، والذي أفاد بتمام حل الموضوع من قبل المدرسة وذلك بفصل المفتاح الرئيسى لكابل الكهرباء واستخدام طفايات الحريق، وقت حدوث الحريق على وجه السرعة. وتم تغيير الأسلاك بالكامل بعد ذلك حفاظا على أرواح الطلاب.





كما تعاملت الوزارة مع شكوى مواطنة من العجز فى مدرسى الثانوى العملى بمدرسة الاوقاف الثانوية بنات بحى العجوزة محافظة الجيزة، وهو ما تسبب فى طلب مدير المدرسة من أولياء الأمور تحويل أولادهم للقسم الادبى، حيث افادت الوزارة انه بالتواصل مع مدير إدارة العجوزة تم اتخاذ اللازم وتوفير مدرسين علمى للمدرسة.





واستجاب جهاز مدينة بدر لشكوى مواطن من تراكم القمامة أمام إحدى شركات حديد التسليح بالمنطقة الصناعية السادسة، حيث تم توجه فريق العمل بجهاز المدينة لإزالة هذه التراكمات والتنبيه على مصنع الكرتون لسرعة التعامل مع مخلفات الإنتاج الخاصة بالمصنع.





واستجاب جهاز مدينة 6 أكتوبر لشكوى المواطنين من تراكم القمامة بشارع محمد السنوسي من ناحية الكفراوي،بالحى الثانى بمدينة 6 أكتوبر، حيث توجه فريق العمل وتم رفع القمامة.





واستجابت محافظة المنوفية لشكاوى المواطنين حول تراكم كميات كبيرة من المخلفات والقمامة بكوبري المشاة بحي شرق شبين الكوم، خلف مبني إدارة جامعة المنوفية، حيث تم جمع القمامة ورفع المخلفات وتطهير المنطقة.





واستجابت محافظة القاهرة لشكاوى المواطنين من تجمع القمامة بجانب محطة مترو الأنفاق عين شمس الشرقية، حيث قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة القاهرة بتنفيذ حملة لرفع التراكمات بالمنطقة وبجانب سور المحطة.





كما استجابت محافظة الدقهلية لشكوى تضرر المواطنين من تراكم القمامة بمنشية السلام شارع بورسعيد امتداد شارع سوق الخضار مركز ومدينة دكرنس، حيث قام رئيس مركز ومدينة دكرنس بمتابعة الموقف على الفور وتنفيذ اعمال رفع القمامة.