أول فرع للنادى الأهلى بالصعيد.. الأقصر تستعد لتسليمه فى احتفالية كبرى.. صور

بدأ جهاز مدينة طيبة بمحافظة الاقصر فى رفع الاستعدادات اللازمة لتسليم النادى الرياضي إلى النادى الأهلى ليكون أول فرع له فى الصعيد وذلك فى احتفالية كبرى.



وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر برئاسة حفنى بركات مدير المديرية ان هذا النادى يعتبر أكبر نادى رياضي بالمحافظة مساحته 12.5 فدان فهو يشمل على ملعب كرة قدم قانوني، ومدرجات تسع لـ 5 آلاف متفرج ملاعب مختلفة للالعاب وحمام سباحة اوليمبي وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان ويجري استكمال تنفيذ باقي المباني الملحقة بالمساحة 8.44 فدان، بجانب إنشاء ملعب للعبة الواحدة، وملعب خماسي، ومبنى إداري للنادي، يتكون من 3 طوابق.





والنادى يبعد بمسافة 13 كيلو مترا تقريبا عن مدينة الأقصر و يقع فى منطقة المرحلة الأولى بالإسكان الاجتماعى وتم تجهيزه وتخطيطه ليضم بوابة رئيسية و4 بوابات فرعية وسور ومسجد وحمام سباحة كبير وحمام سباحة للأطفال وبه مطعم وقاعة أفراح تسع اكثر من الف شخص ومكاتب إدارية.



وكان قد أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد الاجتماع الذي عٌقد الأربعاء الماضي بمقر النادي بالجزيرة عن تجهيز نادي طيبه بالأقصر ليصبح فرعا للنادي بالصعيد .

