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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه البحر الأحمر تحصل على شهادات الإعتماد الخاصة بالمحطات الحاصلة على المأمونية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

حصلت  شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر على شهادات الإعتماد الخاصة بالمحطات الحاصلة على المأمونية وهي محطات مياه الشلاتين و محطة مياه حلايب و محطة مياه ابو رماد و محطة صرف صحي سفاجا جاء.

ذلك عقب انعقاد  اجتماع 
اللجنة العليا للإشراف على خطط مأمونية نظم الإمداد بمياه الشرب ونظم معالجة الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر والمقام تحت رعاية السيد المهندس/ مصطفى أحمد الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

و برئاسة اللواء المهندس/ بهاء عبد المنعم سيد الأهل رئيس مجلس إدارة شركة مياه البحر الأحمر و بحضور مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء القطاعات بالشركة وممثلي الجهات المعنية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع  تم استعراض موقف تنفيذ الإجراءات الخاصة بخطة مأمونية نظام الإمداد بمياه الشرب.

كما أكد رئيس شركة المياه أن تلتزم بجميع  معايير الجودة داخل مواقعها  مع اتخاذ الشركة  لكافة الإجراءات اللازمة لمراقبة   جودة مياه الشرب والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية 
بالإضافة إلى التعامل الفوري مع جميع بلاغات الجودة الواردة للشركة لضمان استمرارية وصول المياه للمواطنين بجودة عاليه ومطابقة للمواصفات القياسية والصحية 
مع  التزام محطات المعالجه بجميع المعايير القياسية الصحية والبيئية للتخلص الآمن من مياه الصرف المعالج وتعظيم الاستفادة منها.

كما أشاد رئيس شركة المياه بالجهود المبذولة من قطاع المعامل والجودة بالشركة القابضة وفريق المعامل بالشركة وجميع الجهات المعنية المشاركة  للمتابعة الدائمة والالتزام بجميع الإجراءات الخاصه بمراقبة الجودة.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة

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