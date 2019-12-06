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رياضة

نتائج وترتيب مجموعة بحري بالقسم الثاني.. فاركو يتصدر.. وغزل المحلة وصيفًا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:38 م
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله هشام
انتهت منافسات اليوم الجمعة، من الجولة السابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري حيث حقق فريق الأوليمبي الفوز علي منافسه بيلا بنتيجة هدفين دون رد.

كما حقق فريق فاركو الفوز على منافسه المنصورة بنتيجة هدف دون رد.

وكانت نتائج الجولة كالتالي: 

غزل المحلة 2-0 الرجاء المطروحي
بلدية المحلة 3-2 مالية كفر الزيات
دكرنس 0-2 العاب دمنهور

ويتبقى مباراة مؤجلة بين فريق أبوقير للأسمدة والحمام سيتم تحديد موعدها لاحقا بسبب مشاركة الفريق السكندري في بطولة كأس مصر .

ترتيب المجموعة المؤقت

1-فاركو : 15 نقطة
2- غزل المحلة : 14
3- العاب دمنهور : 14
4- الرجاء : 12
5- دكرنس : 11
6-بلدية المحلة :11
7- ابوقير للاسمدة : 9
8- المنصورة : 7
9- الاوليمبي : 7
10- الحمام :4
11- بيلا : 3
12- مالية كفر الزيات : 2
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